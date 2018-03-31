الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُحذر من تقلبات حالة الطقس على 3 مناطق

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس غير المستقرة.

وتضمن تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، الخرمة، تربة، أم الدوم، الموية، رنية، مدركة تشمل الطريق الواصل لـعفيف حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة 8 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيضاً إلى تقلبات حالة الطقس على منطقة الباحة، حيث تضمن التنبيه تكون عوالق ترابية؛ ما يسبب تدني الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التنبيه يشمل العقيق والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة التاسعة مساءً.







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