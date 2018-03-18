الهيل: تنظيم الحمدين يسيطر على قطر باللوبي الصهيوني وهذا الدليل

المواطن- الرياض

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو ثمن حصول حمد بن خليفة على الحكم في قطر.

وتابع الهيل، في حواره على شاشة سكاي نيوز، أمس السبت، أن وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم كان يعمل منذ عام 1994 مع اللوبي الصهيوني في أميركا، وقدم الكثير من الوعود لتلك الجهات أنه بمجرد حصولهم على الحكم في قطر سيبدؤون في التطبيع الفوري والعلني مع إسرائيل.

ولفت خالد الهيل إلى أن نظام حكم حمد بن جاسم وحمد بن خلفية في قطر مبني على اللوبي الصهيوني الموجود في أميركا، مشددًا على أن حاكم قطر السابق حمد بن خليفة اعترف بذلك في تسريبات له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حيث قال: “إن العلاقات مع اللوبي الصهيوني تخفف كثيرًا من الضغوط عليهم في قطر”.

وشدد على أن الشعب القطري يعرب عن رفضه لاستقبال الوفود الإسرائيلية في الدوحة لكن الحمدين لا يصغيان لهذه الآراء، بل يسعيان لترسيخ حكمهما، سواء عبر التطبيع مع إسرائيل والترويج للأجندة الصهيونية.

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية: إن الحمدين ما زالا يحكمان قطر، وتميم بن حمد مجرد واجهة، مدللًا على ذلك بظهور حمد بن جاسم في الإعلام عندما تورط الشيخ تميم في بعض الملفات.







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