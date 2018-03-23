الواكد يُطالب بثبات تشكيلة الأخضر.. ويكشف عن الخطة الأنسب

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأول السابق، عبدالله الواكد، بضرورة ثبات تشكيلة الأخضر خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2018، المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وتحدث عبدالله الواكد عن الأخضر لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “بيتزي يعتبر جديدا على المنتخب السعودي، لكن أمامنا مباريات ودية على مستوى عال، ومتفائل بأنها ستعود على المنتخب بالفائدة”.

وأضاف الواكد قائلًا: “وديات مالدوفا والعراق لم تكن للوقوف على مستويات اللاعبين، بل كانت لإتاحة الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في السابق.. لا بد أن يكون هناك استقرار وثبات في التشكيلة في المباريات الودية القادمة للمنتخب لتتم الفائدة”.

وتابع: “تضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم منتخبات مختلفة، فمن الطبيعي أن يتم التغيير من مباراة لأخرى، لكن الأهم أن يوفَّق بيتزي في اختيار اللاعبين المناسبين والخطة المناسبة لكل مباراة دون تغييرات كبيرة”.

وعن الخطة المناسبة للأخضر، قال عبدالله الواكد خلال تصريحاته الإذاعية: “سبب وصول المنتخب السعودي لروسيا هو قوة خط الوسط لدينا، لذلك أرى أن خطة ( 4-5-1 ) هي الأنسب لاستغلال هذه القوة”.

واختتم الواكد تصريحاته قائلًا: “دور الجهاز الإداري مهم، لكن مع زيادة الاحتراف والوعي لدى اللاعبين في الوقت الحالي أرى أن دور الجهاز الفني هو الأهم لزيادة الانضباطية لدى اللاعبين”.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يقع في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، الأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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