الوحدة الإماراتي ينعش آماله الآسيوية بأول انتصار

المواطن – عبدالناصر سيد

أنعش فريق الوحدة الإماراتي آماله في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما حقق أول انتصاراته بالبطولة القارية.

وتغلب الوحدة على ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وأنهى الوحدة الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني سبيستيان تيجالي في الدقيقة 45.

وأضاف المغربي مراد باتنا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ومع حلول الدقيقة 65 نجح محمد العكبري في إحراز الهدف الثالث ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.

وحقق الدحيل القطري في وقت سابق اليوم الفوز على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك يتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة ليحسم أول مقاعد التأهل لثمن النهائي عن المجموعة، بفارق ست نقاط عن ذوب آهن أصفهان، فيما يحتل لوكوموتيف طشقند المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة.







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