الوزير العواد: زيارة ولي العهد إلى أميركا ستعزز 5 مجالات بين البلدين

المواطن- الرياض

أكد وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية تأتي امتدادًا للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

ولفت الوزير العواد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الزيارة تأتي تعزيزًا للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية والثقافية.

وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الأميركية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأميركية، السفير سين لاولير.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصداقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفها بـ”العظيمة”.

وأكد ترامب خلال الاستقبال بأن العلاقات بين واشنطن والرياض أفضل من أي وقت مضى وفي أحسن حالاتها.







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