الوزير العواد يدشن معرض الكتاب الدولي في الرياض.. و4 أهداف لإقامته

المواطن- الرياض

دشن وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي، وذلك تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”.

ويشارك في معرض الكتاب أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، وتستمر فعالياته لمدة 10 أيام في الفترة من 26 جمادى الآخرة وحتى 7 رجب 1439هـ الموافق 14- 24 مارس 2018م.

وتجول وزير الثقافة والإعلام في معرض صور العلاقات السعودية الإماراتية، بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات خلال افتتاح معرض الكتاب.

وأكد الوزير العواد أن رؤية المملكة 2030 أكدت أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة، وأن المملكة تعمل دائمًا على دعم الحراك الثقافي وصناعة الثقافة، ورعاية الموهوبين من أبناء الوطن.

وتابع: “يأتي اختيار الإمارات ضيفًا للشرف تجسيدًا للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين وترسيخًا للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبيرين”.

أهداف معرض الكتاب:

ومن أهداف معرض الكتاب في الرياض، بحسب ما ذكرت القناة الثقافية السعودية، تنمية حب القراءة وإثراء التجارب في عالم الكتاب، وأيضًا بناء جيل مثقف محب للقراءة قادر على المبادرة والبناء.

كما يساهم معرض الكتاب في تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والقراء، بالإضافة إلى مشاركة دور النشر العالمية والعربية والمحلية في مكان واحد.

جدول معرض الكتاب:

وأعلن القائمون على معرض الكتاب بالرياض، في مؤتمر صحافي سابق الفعاليات والجهات المشاركة فيه، عن 50 فعالية ثقافية مختلفة تتنوع ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات شعرية، إضافة إلى مسرحيات وجلسات حوارية مع عدد من المؤلفين والمثقفين، وفعاليات جديدة ومميزة خاصة بالطفل تُعرض لأول مرة، مع منصة توقيع الكتب التي ستشهد توقيع المؤلفين لإصداراتهم الحديثة بمشاركة جمهورهم من القراء.







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