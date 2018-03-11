الوطني والجزيرة وعكاظ أبطال المبارزة المفتوحة

الرياض ـ علي القرني

توّجت فرق الوطني والجزيرة وعكاظ ببطولة المملكة المفتوحة للمبارزة في الفردي والفرق.

وانتزع فريق الوطني المركز الأول في سلاح السيف في الفرق، بينما جاء فريق الهدى ثانيًا والنهضة ثالثًا.

وفي منافسات الفردي، حقق مشاري البشير بنادي الرواد المركز الأول، وحل أحمد العمري لاعب الوطني في المركز الثاني، وأحمد القديحي لاعب الهدى في المركز الثالث.

وفي منافسات سلاح المبارزة للفرق، حقق لاعبو الجزيرة الصدارة متفوقين على النهضة والهدى على الترتيب.

وفي منافسات الفردي، حصل زكريا الداود لاعب الهدى على المركز الأول، وحل فيصل عابد لاعب النهضة ثانيًا، وحسن الأصمخ لاعب النور ثالثًا.

ونال لاعبو عكاظ المركز الأول في منافسات سلاح الشيش للفرق متفوقين على لاعبي مدارس الرياض والنور حيث جاءوا في المركزين الثاني والثالث.

وفي منافسات الفردي، حقق علي البنعلي لاعب الجزيرة المركز الأول، متفوقًا على متعب الرشيد لاعب مدارس الرياض وزميله عبدالله السرجاني اللذين خلا في المركزين الثاني والثالث.

وحرص أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة على تسليم الفائزين جوائزهم في حضور فيصل الدوسري عضو مجلس الإدارة، ومحمد المصري المدير التنفيذي وعبدالله السنيدي مدير الأداء والتطوير في الاتحاد.

وشهدت البطولة مشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن فريق الرواد، وذلك على صالة مدارس التربية النموذجية في الرياض .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :