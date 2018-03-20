الوليد بن طلال لـ بلومبيرغ: لم أتعرَّض للتعذيب في الريتز كارلتون.. وعلاقتي بولي العهد في أفضل صورها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد الأمير الوليد بن طلال، أنه سيُعيد هيكلة العجلة الاستثمارية له منذ أن تم إطلاق سراحه في يناير الماضي، بعد ايقافه كجزء من حملة المملكة ضد الفساد، والتي بدأت في نوفمبر الماضي.

وقال الوليد، الذي تحدث في لقاء مع شبكة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، “إنه من المحتمل أن أقوم بتقسيم شركة المملكة القابضة التي تبلغ قيمة استثماراتها 13 مليار دولار عن طريق تدبير ممتلكات عقارية محلية وأصول أخرى إلى كيان آخر، ربما يكون صندوق استثمار عقاري”.

وأضاف الوليد بن طلال أنه يريد استخدام المقابلة لطمأنة المستثمرين بأن نشاطه التجاري يعمل بشكل طبيعي، واصفاً إياه بأنه “يعمل وفقاً للمعتاد”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لا يزال يسيطر على شركة المملكة القابضة، قال: إن “بورصة الرياض ستؤكد أنه يحتفظ بحصته البالغة 95% في السيارة الاستثمارية”، كما لم يكشف التفاصيل الخاصة بإطلاق سراحه، لكنه وصف الوثيقة الموقعة بأنها “تفاهم” مع الحكومة، والتي أكد أنها سمحت له بالعمل بلا شروط أو اتهامات.

وأوضح الوليد: “أنا أتفهم أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، فبعض الناس في مجتمع الأعمال سيكونون موضع شك، سيقولون ماذا يجري؟”، مشيراً إلى أن كل شيء طبيعي وأن العمل كما كان في السابق، والمملكة ترحب بهم للقدوم إلى هنا لرؤية ما نفعله، والحياة تعود إلى طبيعتها.

وقال إنه يسعى إلى دعم استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في الاستثمارات، مؤكدًا أن شركة المملكة القابضة تعمل مع غولدمان ساكس لتحديد فرص الاستثمار محليًا ودوليًا.

ونفى الوليد بن طلال التقارير التي تفيد بأنه أو غيره من الموقوفين في الريتز كارلتون قد تعرضوا للتعذيب خلال الـ 83 يومًا التي قضوها في الفندق، وقال إنه تلقى “أفضل خدمة” و “أفضل طعام” خلال إقامته.

وقال الوليد “إنه لا يحمل ضغينة” لأنه وطني، وأشار إلى أن علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان أقوى من أي وقت مضى حاليًا”.







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