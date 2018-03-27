اليابان تتلقى هزيمة من أوكرانيا قبل كأس العالم

المواطن – متابعة

تلقى المنتخب الياباني، اليوم الثلاثاء، هزيمة من نظيره الأوكراني بهدف مقابل هدفين في المباراة الودية لكرة القدم والتي جرت بين الفريقين في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

بادر المنتخب الأوكراني بتسجيل هدف التقدم بالنيران الصديقة عن طريق ناوميتشي يويدا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21.

ونجح المنتخب الياباني في إدراك التعادل عن طريق تومواكي ماكينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الوقت الذي بحث فيه الساموري عن فرصة تسجيل هدف الفوز، أضاف المنتخب الأوكراني هدفه الثاني في الدقيقة 69 عن طريق ألكسندر كارافاييف.

وفشلت جميع محاولات المنتخب الياباني في إدراك التعادل، ليخرج منتخب أوكرانيا فائزًا باللقاء.

ويلعب منتخب اليابان في المونديال بالمجموعة الثامنة بجانب منتخبات السنغال وكولومبيا وبولندا.







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