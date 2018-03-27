اليمن يتأهل إلى أمم آسيا لأول مرة في التاريخ

المواطن – متابعة

تأهل المنتخب اليمني، اليوم الثلاثاء، إلى بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي ستقام في الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء تأهل اليمن للبطولة القارية بعد هزيمة طاجيكستان من الفلبين بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

افتتح منتخب طاجيكستان التسجيل عبر أختام نازاروف، في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، إلا أن كيفين إنجريسو، أدرك التعادل للمنتخب الفلبيني، في الدقيقة 74.

وخطف فيليب يانجهاسباند، هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة 91، من ركلة جزاء.

وحجز المنتخب اليمني، مقعده في النهائيات، بغض النظر عن مواجهته اليوم أمام ضيفه منتخب نيبال، والتي ستقام على ملعب استاد سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتصدر المنتخب الفلبيني، مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب اليمني في المركز الثاني، برصيد 7 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن طاجيكستان، يليه منتخب نيبال، في المركز الرابع، برصيد نقطتين.

وفي المواجهات المباشرة، حقق المنتخب اليمني الفوز على طاجيكستان بهدف نظيف، وتعادلا سلبيًا في اللقاء الثاني الذي جمع بينهما.

وبذلك، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، حيث تأهل في المرحلة الأولى منتخبات أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وسوريا وتايلاند وأوزبكستان.

أما المرحلة الثانية، فتأهل من خلالها الهند وقيرغيزستان وفلسطين ولبنان وكوريا الشمالية والأردن وفيتنام وسلطنة عمان والبحرين وتركمانستان والفلبين واليمن.







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