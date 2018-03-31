اليمن يدعو اتحاد إذاعات الدول العربية لفضح جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية

المواطن - واس

دعت الجمهورية اليمنية، اتحاد إذاعات الدول العربية للقيام بدوره لفضح جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران، بحق اليمنيين.‏

وأعرب سفيرها لدى تونس عبد الناصر باحبيب خلال لقائه مدير اتحاد إذاعات الدول العربية ‏المهندس عبد الرحيم سليمان، عن أمله في مضاعفة الجهود من أجل الانتصار لقضايا ‏الإعلاميين اليمنيين عبر الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الكتاب ‏العرب والنقابات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان.‏

وأشار السفير، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى حجم المأساة التي طالت قطاع الإعلام ‏في اليمن في ظل الحرب الإجرامية التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية واحتلالهم لمقرات ‏المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية و الأهلية وتحويلها إلى مؤسسات ناطقة باسم الميليشيا ‏تحت تهديد السلاح، إلى جانب ما يتعرض له الصحفيون والمصورون من قتل بالقنص ‏ووضعهم دروعًا بشرية، وما يعانيه الصحفيون المختطفون والمخفيون قسرًا من تعذيب ‏وتنكيل وإرهاب لهم ولأسرهم من قِبَل الميليشيا الانقلابية.‏

من جانبه أكد مدير اتحاد إذاعات الدول العربية استعداد الاتحاد لمضاعفة الجهود والتنسيق مع ‏المؤسسات الإعلامية اليمنية الرسمية في سبيل النهوض بدورها الريادي وتعزيز مهارات ‏الإعلاميين اليمنيين وإتاحة الفرص لهم، وتقديم أشكال الدعم كافة من أجل الانتصار لقضاياهم. ‏







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