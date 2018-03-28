اليوان الصيني إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 7 أسابيع

المواطن - متابعة

استمر اليوان الصيني في مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، ليسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع، أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد أن حدد البنك المركزي سعر القطع الرسمي عند أقوى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام.

وبحسب وكالة “رويترز”، قبل فتح السوق، رفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة منتصف اليوان الرسمية إلى 6.2816 للدولار بزيادة 0.6%، مقارنة بقطع الاثنين البالغ 6.1393.

وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.2579 للدولار وارتفع إلى 6.2523 في التعاملات المبكرة، وهو أقوى مستوى منذ 7 فبراير.

وفي منتصف التعاملات، جرى تداول اليوان في المعاملات الفورية عند 6.2602 للدولار، مرتفعًا عن الإغلاق السابق، وبزيادة 0.34% عن نقطة المنتصف.







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