اليوم.. العالم يحتفي بساعة الأرض عبر إطفاء الأنوار

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

ساعة الأرض هو حدث عالمي يتم الاحتفاء به يوم 24 مارس من كل عام، وهي مبادرة أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة في سيدني 2007، ومن أهدافه ترشيد استهلاك الطاقة، والحفاظ على كوكب الأرض.

يقوم كثير من الشعوب على مستوى الكرة الأرضية بإطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة واحدة، من 8:30 إلى 9:30 مساء؛ وذلك تضامنا مع بعضهم البعض في مواجهة عوامل تغير المناخ وتجسيدًا للقوة عندما نعمل جميعًا.

لماذا أشارك في ساعة الأرض؟

لأن مشاركتك مهمة، ومهما كان ما يفعله الفرد بمفرده بسيطًا، لكنه يتحول إلى قوة هائلة باتحاد الجميع؛ وذلك لأننا نهتم لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا.

هل ساعة الأرض تقدم الكثير لزيادة الوعي؟

نعم ساعة الأرض تقدم الكثير لزيادة الوعي بأضرار تغيُّر المناخ، ولكن الأمر أبعد من إطفاء الأنوار لساعة واحدة في السنة؛ فهي تهدف إلى أن يدرك الناس أنه بإمكانهم أن يعملوا جميعًا لمصلحة أنفسهم وكوكبهم، وأن كل شخص بإمكانه أن يُحدث فرقًا.







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