انتخاب أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا لولاية رابعة

المواطن - متابعة

انتخب البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا لولاية رابعة.

ويرى مراقبون أن هذه ستكون الولاية الأخيرة لميركل (63 عاماً). ويذهب بعض هؤلاء المراقبين إلى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد قرر إجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهراً.

وقال أحد المقربين من ميركل، طالباً عدم كشف هويته، “من الممكن جداً إلا يصمد هذا التحالف أربع سنوات”.

وتأمل أوروبا على كل حال أن يبدأ العمل في أكبر قوة اقتصادية بسرعة. ويفترض أن تقوم ميركل في الواقع بطمأنة شركائها بشأن قدرتها على التحرك.

ويحتل إصلاح الاتحاد الأوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الألمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في أن تعيد لألمانيا “صوتها القوى” في أوروبا.

وستزور في الأيام المقبلة باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي.







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