انتهاء السيل الجارف لتطهير أبين من القاعدة في اليمن

المواطن - متابعة

انتهت قوات الحزام الأمني وألوية التدخل السريع، ومن خلفهما قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، من عملية “السيل الجارف” لتطهير أبين من فلول تنظيم القاعدة، بعد تحقيقها نجاحات كبرى خلال وقت قياسي.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم تطهير مديرية المحفد، كبرى مديريات محافظة أبين، وكذا وادي حمارا الذي يبلغ طوله 25 كم، كلياً من مسلحي عناصر “القاعدة”.

واعتبرت عملية “السيل الجارف” واحدة من أهم العمليات العسكرية، ومكنت من إنهاء حضور التنظيم في محافظتي أبين وشبوة. كما نجحت محافظة حضرموت هي الأخرى بتطهير وادي المسيني من عناصر التنظيم في عملية “السيف الحاسم”.

وكشفت الحملة العسكرية ضد التنظيم المتطرف مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر والعبوات الناسفة وقذائف المدفعية، وتمكنت من قتل واعتقال عدد كبير من عناصر “القاعدة”، بينهم قادة ميدانيون، أبرزهم المدعو محسن باصبرين.







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