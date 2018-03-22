انتهاء تأهيل بئر زمزم وإعادة صحن المطاف لوضعه الطبيعي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

استكملت إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الاستعدادات النهائية لافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي إنجاز هذا المشروع الحيوي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي شرّف وزارة المالية بتنفيذ المشروع.

وكان مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية قد باشر العمل عليه مع بداية شهر صفر من العام الحالي (أكتوبر 2017) بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والانتهاء منه بمدة تقل عن ستة أشهر على الرغم من التحديات الكبيرة لتنفيذ المشروع بسبب موقعه الحساس في صحن المطاف،واستخدمت فيه أفضل الوسائل التقنية الحديثة التي خصصت لهذا المشروع. مما يؤكد التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

وقد أولى المشروع اهتماماً كبيراً بسلامة ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزائرين وأيضاً العاملين في المشروع حيث لم تسجل أي إصابة خلال مدة المشروع.

الجدير بالذكر أن مشروع تأهيل عبارات بئر زمزم يُعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها وزارة المالية في المسجد الحرام في إطار مشاريع توسعة الحرمين الشريفين عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لتطوير الحرمين بما يخدم ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لهم لأداء عبادتهم ومناسكهم بكل سهولة ويسر.







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