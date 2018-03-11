انخفاض الحرارة 7 درجات في الشرقية اليوم

المواطن- الشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد على بعض أجزاء المملكة.

وأكد الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بدءًا من ليلة الأحد، سيطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بمقدار 7 درجات مئوية على الشمالية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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