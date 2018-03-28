انطلاقة المستقبل.. مشروع الطاقة الشمسية الأضخم في العالم

المواطن - الرياض

استقبل المواطنون الأخبار والتقارير الخاصة بمشروع الطاقة الشمسية الجديد بفرحة غامرة؛ لدوره في الانطلاق بالمملكة إلى مستقبل مشرق من الاستثمار وتنويع مصادر الدخل.

ودشن مغردون وسم “مشروع الطاقة الشمسية”، حيث انهالت التغريدات المرحبة بالمشروع، حيث علق فهد محمد العبداللطيف بقوله: “إن مشروع الطاقة الشمسية هو امتداد واستكمال للمشاريع الجبارة وفق رؤية السعودية 2030 ومشروع الطاقة الشمسية هو النفط السعودي الجديد فمنطقتنا الصحراوية الشمسية تساعدنا لتحقيق ذلك فقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشراكة مع سوفت بنك لتحقيق هذا الإنجاز”.

بدوره علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، بقوله: “مشروع الطاقة الشمسية أو كما أسميه النفط السعودي الجديد صنعه ولي العهد على عينه، جاهد لإتمامه وأقنع به شريكاً هو الأميز بالعالم سوفت بنك. الرحلة بدأت منذ ٣ سنوات ونضجت حين تم الإعلان في مؤتمر صندوق الاستثمارات ولم يصبر أن يتأخر حتى عودته؛ فقُطفت في نيويورك

وعلق قس بن ساعدة‏ بقوله: “سيكتب التاريخ؛ أن الأمير الشاب قاد البلد لأعظم حركة تغيير.. نقل المملكة من الطابع التقليدي والبسها ثوب التطور البعض يظن لما نمدح ننافق الحقيقة بأنه جعل المستحيل واقع ٰ بشهادة وسائل الإعلام الأوروبية، محمد بن سلمان قائد ملهم لمستقبل رائع”.

وقال مثيب المطرفي‏ في تغريدة: أكبر مشروع على مستوى العالم هو مشروع الطاقة الشمسية عزائي للهمج ” بعض العرب ” اللي مازلنا بنظرهم بدو ويعايرونا بالناقة والخيمة.

وغرد مشاري الصعيري قائلاً: “لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، قادرون على أن نصنعه -بعون الله- بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعلق عبدالله المرّي‏ بقوله “مشروع الطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم من نصيب السعودية الشقيقة، نهنئكم على تواصل الإنجازات بقيادة الأمير محمد بن سلمان الذي لم يضيع أموال شعبه في دعم الجماعات الإرهابية كما يفعل تميم”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، قد وقَّع بالأمس مع السيد ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم بمجال الطاقة الشمسية.







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