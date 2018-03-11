انطلاق ملتقى الآداب العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا رجب المقبل

المواطن - الرياض

تستعد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وتحت رعاية عميد كلية الآداب سمو الأمير الأستاذ الدكتور نايف آل سعود، لإطلاق ملتقى الآداب العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا، وذلك خلال خمسة أيام في الفترة من الأول إلى الخامس من شهر رجب ١٤٣٩هـ.

وصرح وكيل كلية الآداب للدراسات العليا، الأستاذ الدكتور فارس الذكري، أن “ملتقى الآداب العلمي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا هو بداية المسار نحو التميز البحثي والإبداع العلمي، وميدان للتنافس بين الباحثين من الطلاب والطالبات للفوز بالمركز الأول في كل تخصص”.

ويتضمن الملتقى عديدًا من الفعاليات التي تسهم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة، وفي تعزيز المسيرة الأكاديمية والعلمية والبحثية للكلية.

ويصاحب الملتقى مجموعة من ورش العمل التي تُعنى بالبحث العلمي ومناهجه وأهدافه، ومسابقات علمية، وعروض للمواد الإعلامية والملصقات البحثية المنتجة من قبل طلبة الدراسات العليا بكلية الآداب.







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