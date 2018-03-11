انطلاق منافسات اختراق الضاحية في بطولة شهداء الواجب

المواطن ـ علي القرني - الرياض

تنطلق يوم غد الاثنين منافسات اختراق الضاحية ضمن بطولة شهداء الواجب الثانية في الحرس الوطني التي تقام حاليا على ملاعب وصالات مدينة شهداء الواجب في الحرس الوطني بخشم العان في مدينة الرياض.

كما ستقام غدًا مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في منافسات كرة الطائرة، فيما تستأنف بعد غد الثلاثاء مباريات المجموعة الثانية من منافسات كرة القدم ، حيث يلتقي لواء الملك سعود ولواء التدخل السريع الخاص الثاني في المباراة الاولى، ويتقابل سلاح الاشارة ولواء الامن الخاص الثالث في المباراة الثانية.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت الأحد الماضي الموافق 15 جمادي الاخرة وتستمر حتى 25 رجب 1439هـ ، بمشاركة 31 فريقا يتنافسون على 13 لعبة.







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