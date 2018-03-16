انقسام جماهيري حول اعتزال الشلهوب والقحطاني

المواطن – الرياض

انقسمت الجماهير السعودية ما بين مؤيد ومعارض لفكرة اعتزال ثنائي المنتخب الكروي ونادي الهلال محمد الشلهوب وياسر القحطاني بنهاية الموسم الحالي.

ويرى البعض أنه من الضروري أن يكتفي الشلهوب والقحطاني بالفترة التي قضى فيها كل منهما مشواره داخل المستطيل الأخضر، ويبدأ كل منهما في التفكير في مستقبله.

وبرر المطالبون باعتزال الثنائي بأن قرار إنهاء المشوار الكروي يعود لفتح الباب أمام مجموعة من اللاعبين الشباب وإعطائهم الفرصة كاملة، والعمل في الجانب الإداري.

واكتفى البعض الآخر بالقول بأن القحطاني عليه الاعتزال فورًا؛ نظرًا لكبر سنه ومن ثم فإنه لم يصبح قادرًا على العطاء داخل الملعب، في الوقت الذي من الممكن أن يستمر فيه الشلهوب لموسم جديد.

وحقق محمد الشلهوب إنجازًا تاريخيًّا على مستوى الكرة السعودية كأول لاعب وسط يحقق لقب هداف دوري المحترفين السعودي، وكان هذا في موسم 2009- 2010 بعدما أحرز 12 هدفًا.

ويعد الشلهوب أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقًا للألقاب بواقع 31 بطولة مع ناديه الهلال، بفارق 5 بطولات عن أقرب منافسيه وهما زميلاه السابقان بنفس الفريق يوسف الثنيان وسامي الجابر.

وحصل القحطاني على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007، ولعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدفًا في مباراة المنتخب التونسي.

ولعب القحطاني خلال مشواره الكروي مع الهلال ما يقرب من 264 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها الزعيم مسجلًا 130 هدفًا.







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