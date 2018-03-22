انييستا يعتزل اللعب الدولي عقب مونديال روسيا

المواطن – متابعة

أعلن الإسباني أندريس انييستا، نيته اعتزال اللعب الدولي عقب المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

وقال انييستا، في تصريح إذاعي، إنه محكم بسِنه، حيث يبلغ من العمر حاليًا 33 عامًا، لذا فإن النسخة القادمة للمونديال ستكون آخر تمثيل له مع منتخب بلاده.

وتطرق في حديثه عن رحيله عن برشلونة قائلًا إنه لم يتخذ قرارًا بعد بترك الفريق الكتالوني، وخوض تجربة احترافية في الدوري الصيني الموسم المقبل.

وأكد أنه سينتظر حتى نهاية الشهر المقبل ليحدد مستقبله سواء بالبقاء في صفوف برشلونة لموسم واحد، ويعلن بعدها الاعتزال، أو الرحيل للدوري الصيني.

ولعب انييستا مع الفريق 663 مباراة حتى الآن، وسجل 56 هدفًا وصنع 141 آخرين، ويرتدي شارة قيادة برشلونة منذ موسم 2015-2016.‎

وفاز انييستا مع برشلونة بـ 8 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و4 ألقاب لكأس الملك و6 ألقاب للسوبر الإسباني ولقبين للسوبر الأوروبي و3 ألقاب لكأس العالم للأندية.







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