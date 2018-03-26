بأمر الملك.. بافيل مديرًا لجامعة أم القرى

المواطن- واس
صدر أمر ملكي، مساء اليوم الاثنين، بتعيين الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مديرًا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.
وجاء في نص الأمر الملكي:
الرقم: أ/ 190
التاريخ 9/ 7/ 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آتٍ:
أولًا: يُعَيَّن الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالله بافيل مديرًا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يُبَلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود