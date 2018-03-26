بأمر الملك.. بافيل مديرًا لجامعة أم القرى

المواطن- واس

صدر أمر ملكي، مساء اليوم الاثنين، بتعيين الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مديرًا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الأمر الملكي:

الرقم: أ/ 190

التاريخ 9/ 7/ 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا: يُعَيَّن الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالله بافيل مديرًا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبَلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود







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