باحث سياسي: هكذا انعكست زيارة ولي العهد لأميركا على قطر وإيران

المواطن- الرياض

أكد الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا أدت حتى الآن لإعلان قطر عن قائمة إرهابية بها شخصيات وكيانات كانت تمولها الدوحة وتدعمها.

ولفت النامي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن زيارة ولي العهد أدت أيضًا لتحركات أميركية ضد إيران ووعود بالمزيد خلال الأيام المقبلة.

وتابع الباحث السياسي، في تغريدة أخرى، أن “تغريدة القرضاوي هي اعتراف بأن من صُنّفوا كإرهابيين من قبل قطر قبل يومين إنما هم فروع يتبعون الأصل الذي يحاول البقاء.. وهذا يؤكد أنهم أصل الإرهاب وليسوا فقط داعمين له”.







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