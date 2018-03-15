باريس سان جيرمان في ورطة.. تعرَّف على السبب

المواطن - مروة نبيل

يعيش باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من القلق خلال الفترة الحالية، بعد تردد أنباء عن رغبة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الرحيل عن النادي الباريسي والعودة إلى منافسات الدوري الإسباني مُجددًا.

وأكدت تقارير صحفية عالمية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الملكي يُعاني من تذبذب في المستوى ويحتاج لخدمات اللاعب البرازيلي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلًا عن شبكة “يونيفيرسو أون لاين” البرازيلية، إلى أن والد النجم نيمار اجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة طريقة إنهاء الصفقة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن والد نيمار سبق وأكد أن مستقبل نجله في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه يسعى جاهدًا لعودة نجم المنتخب البرازيلي الأول إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو أن مهمة نادي ريال مدريد الإسباني لن تكون سهلة أمام إتمام إجراءات التعاقد مع نيمار خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيحتاج إلى دفع مبالغ مالية ضخمة للغاية لإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى أن طلب الملكي سيُقابله رفض تام من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن نجمه الأول.

وأوضحت شبكة “يونيفيرسو أون لاين” البرازيلية، أن مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني أجروا اتصالات بعدد من الأشخاص المقربين لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحديث معهم بشأن صفقة انتقاله لصفوف الملكي.

وتسود حالة من الصداقة والود بين نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأسطورة ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، كما أنه على علاقة قوية بعدد من اللاعبين خاصة مواطنه البرازيلي مارسيلو، ظهير الملكي الأيسر، الذي يلعب دورًا كبيرًا في إقناع نيمار باللعب في صفوف فريقه.

وفي حالة رحيل نيمار سيكون مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ورطة كبيرة، خاصة أن اللاعب البرازيلي منضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول، كما أنه بات عنصرًا رئيسيًا في الفريق وهدافه في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بجانب الثنائي المتألق كافاني ومبابي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تُقدر بـ222 مليون دولار، ويتوقع أن يرحل بمبلغ خرافي يصل لـ400 مليون دولار.







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