باريس سان جيرمان وجهة توخيل المقبلة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت تقارير صحفية ألمانية عن الوجهة المقبلة للمدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند، توماس توخيل، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن توخيل اقترب من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، بداية من الموسم الجديد؛ خلفًا لمدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، مؤكدة أنه بدأ البحث عن المساعدين له.

وشدد الصحيفة الألمانية على أن توماس توخيل لن يقوم بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تداول أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد باقترابه من المدفعجية.

وأوضحت “بيلد” أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو المفضل لتوماس توخيل، الذي يحظى باهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي أيضًا.

وكان توماس توخيل قد رفض عرضًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني بداية من الموسم المقبل، لحصوله على وعد بتدريب فريق آخر خارج ألمانيا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :