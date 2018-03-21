باصريح: علاقتي مع بيسمارك عاطفية.. والقادسية سيبقى بدوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي القادسية، بندر باصريح، أن الفريق الأول لكرة القدم في وضع حرج خلال الفترة الحالية، ولكنه يتوقع بقاءه في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

وقال بندر باصريح: “أنا ابن القادسية ولهذا النادي فضل كبير عليّ.. موقف النادي حرِج، لكن لدي ثقة بنفسي أن أخوض هذا الاختبار وأجتاز مرحلة الخطر بإذن الله، وكانت نتيجة التعادل في أول مباراة لي مع القادسية إيجابية؛ نظرًا للظروف التي كان يمر بها الفريق”.

وتابع: “سعيد بثقة النادي ورئيس النادي بقدراتي وإعطائي كامل الصلاحية للتحكم بالفريق وعدم تدخلهم بعملي نهائيًّا، القادسية بحاجة للدعم، بحاجة للاعبين يعطون الفائدة والأفضلية، لكن وضع الفريق لا يساعد على كثرة التغيير، أفضّل الاستقرار والاكتفاء بتغيير طريقة اللعب”.

وأضاف مدرب القادسية تصريحاته قائلًا: “علاقتي مع بيسمارك عاطفية ومبنية على الاحترام والتقدير، ما حدث في تلك المباراة شيء عابر وتم التعامل معه حسب الأنظمة بغض النظر عن علاقتي الشخصية مع اللاعب.. فائدة اللاعبين الأجانب في القادسية تتراوح ما بين 50% و60%”.

وواصل بندر باصريح تصريحاته قائلًا: “يقدّم الهلال والأهلي مستويات جيدة في الدوري رغم مشاركتهم الخارجية، نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية.. وحديثي عن مباراتنا أمام الأهلي كان مجرد توقع وليس تحديًا كما فسّرته بعض الجماهير”.

واختتم مدرب الفريق القدساوي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “سيبقى نادي القادسية في دوري المحترفين بإذن الله”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة.







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