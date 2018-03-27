بافيل يباشر مهام عمله مديراً لجامعة أم القرى

المواطن - الرياض

باشر مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل صباح، اليوم الثلاثاء، مهامه وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومستشار مكتب معاليه الأستاذ عصام بن حسن مرقوشي وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بتعيينه مديراً لجامعة أم القرى.

وأكد بافيل أن العلمية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله – مما ساهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 منوهاً إلى أنه سيكون في محل الثقة الملكية تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق أمال وطموحات أبنائه الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .

من جهتهم هنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات معالي مدير الجامعة ‏الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة بالمرتبة الممتازة، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية للوصل بها إلى أرقى الجامعات.







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