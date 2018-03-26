بافيل.. 40 عامًا في حقل الهندسة الصناعية والإبداع المعرفي إلى قيادة جامعة أم القرى

المواطن- الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بتعيين الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل مديرًا لجامعة أم القرى.

وكان الدكتور عبدالله بن عمر بافيل يشغل وكيلًا لجامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي منذ محرم للعام 1438هـ، بعد أن كان يعمل وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة في الفترة من 1428- 1430هـ، ثم عميدًا لكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 1425- 1428هـ.

وعمل بافيل رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز من 1417- 1425هـ، ثم عضوًا للجنة الدراسات العليا في قسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز من 1412هـ ،كما عمل عبدالله بن عمر بافيل عضوًا للجنة التسجيل للمؤتمر الهندسي السعودي الرابع- 12- 15/ 6/ 1416هـ، ورائدًا للجنة التوعية الإسلامية في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز لعام 1413هـ وعام 1414هـ، وعضوًا للجنة اليوم المفتوح في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز لعام 1413هـ و1414هـ.

وفي عام 1427هـ، عمل عبدالله بن عمر بافيل أستاذًا في قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز، وفي 1418 عمل أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الملك عبدالعزيز، وأيضًا عمل في عام 1410 أستاذًا مساعدًا في قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الملك عبدالعزيز.

أما خبرات الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، فعمل خلال الفترة من 1412- 1414 مستشارًا في وزارة الرق والبريد والهاتف (كلية الاتصالات)، كما أشرف على تطوير المنهج الأكاديمي، وألقى العديد من المحاضرات في الاقتصاد الهندسي، وأيضًا أقام دورات Supply Chain Management، وMaster Planning، وMaterial Requirement Planning، وMaster Scheduling Planning، ودورة Inventory Management.

وشغل عبدالله بن عمر بافيل منصب مستشار في وزارة البلدية والأشغال (أمانة العاصمة المقدسة)، وأيضًا مستشار أمين العاصمة المقدسة، ورئيس لجنة تطوير إدارة القضايا والمنح، ورئيس لجنة إدارة السجل والممتلكات، وعضو لجنة إدارة وحدة الاتصالات، وعضوية الهيئات والمؤسسات العلمية الدولية.







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