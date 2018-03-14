بالأرقام.. الأهلي السعودي يحقق غزارة تهديفية بدوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

حقق النادي الأهلي السعودي رقمًا مميزًا، وذلك رغم تعادله مع فريق الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على موقع تويتر أن الأهلي السعودي سجل 47 هدفًا في آخر 23 مباراة خاضها على أرضه في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الأهلي السعودي في تسجيل هدفين في المباراة الواحدة ليصل إلى تسجيل 47 هدفًا في البطولة الآسيوية في المباريات والتي أقيمت على أرضه.

ويذكر أن الأهلي السعودي نجا من الخسارة بالتعادل مع فريق الغرافة، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وسجل اللاعب المصري مؤمن زكريا هدف التعادل لفريق الأهلي السعودي في مرمى الغرافة عبر رأسية مميزة في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة.

ويسعى الأهلي السعودي لتحقيق الفوز في آخر جولتين بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يرغب الراقي في الفوز على نادي تراكتور الإيراني والجزيرة الإماراتي للوصول إلى النقطة رقم 14 والاستمرار في صدارة المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن الأهلي السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول برصيد 49 نقطة.

يذكر أن الأهلي السعودي كان تعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا من صفوف الأهلي المصري في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة ولمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الأهلي السعودي للمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا؛ وذلك من أجل الفوز باللقب في العام الحالي.

وكان الأهلي السعودي ودع بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي من دور ربع النهائي على يد فريق بيرسيبوليس الإيراني.







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