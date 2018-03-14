بالأرقام.. القطريون يقترضون 131.2 مليار ريال في عام واحد!

المواطن- الرياض

على الرغم من أن عدد سكان قطر قليل، وكونها أكبر مصدر للغاز في العالم، إلا أن متوسط مديونيات مواطنيها أعلى من متوسط مديونية المواطنين السعوديين والكويتيين.

وبلغ متوسط مديونية القطريين 1.3 مليون ريال لكل مواطن قطري، إذا اعتبرنا أن 30% من القطريين مقترضين، فيما يتراجع المتوسط إلى 800 ألف ريال إذا افترضنا أن 50% القطريين مقترضين، بحسب تقرير اقتصادي استند لبيانات 8 مراجع حكومية ومصرفية وإعلامية.

وأكدت أرقام التقرير الذي استقى بياناته من مصرف قطر المركزي، وهيئة الإحصاءات العامة، والبنك المركزي الكويتي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ورويترز وصحيفة الاقتصادية، سي إن بي سي، وبورصة قطر، أن إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (الاستهلاكية والسكنية) بلغت 131.2 مليار ريال قطري بنهاية 2017، تشكل نسبة 87.4% من إجمالي القروض الممنوحة للمواطنين، بحسب “الاقتصادية”.

وتمثل القروض الشخصية الاستهلاكية للمواطنين القطريين نسبة 85.5% من إجمالي القروض الشخصية الاستهلاكية في قطر بقيمة تقدر بنحو 105.46 مليار ريال قطري، فيما تشكل القروض السكنية للمواطنين القطريين نسبة 96.5% من إجمالي القروض السكنية للأفراد وتقدر قيمتها بنحو 25.72 مليار ريال.

أما قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد فبلغت حسب القوائم المالية للبنوك القطرية نحو 301.52 مليار ريال بنهاية العام 2017، رغم أن عدد السكان في قطر المعلن لا يتجاوز 2.7 مليون نسمة، يشكل القطريين منهم 12 في المائة فقط، بنحو 313 ألف قطري.

وبالنسبة إلى متوسط مديونية المواطنين القطريين حسب مصرف قطر المركزي، فقد بلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 30% من المواطنين اقترضوا من البنوك والمقدر عددهم 93.900 مواطن قطري، نحو 1.39 مليون ريال لكل مواطن.

وبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 50% من المواطنين اقترضوا من البنوك والمقدر عددهم 156.500 مواطن، نحو 838.22 ألف ريال لكل مواطن قطري.

ووفقًا للقوائم المالية للبنوك القطرية، فيبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 30% من المواطنين اقترضوا من البنوك والمقدر عددهم 93.900 مواطن، نحو 3.21 مليون ريال لكل مواطن.

ويبلغ متوسط القروض على القطريين إذا تم افتراض أن 50% من المواطنين اقترضوا من البنوك والمقدر عددهم 156.500 مواطن، نحو 1.92 مليون ريال لكل قطري.

وفي المقابل، بلغ إجمالي القروض في البنوك السعودية للأفراد حتى الربع الثالث من العام 2017 حوالي (339.142.938.000) ريال سعودي، وشملت بذلك كل من ترميم وتحسين العقارات، سيارات ووسائل نقل شخصية، أثاث وسلع معمرة، تعليم، الرعاية الصحية، سياحة وسفر، وأخرى، فيما بلغ حجم القروض العقارية للأفراد من قبل شركات التمويل العقارية في الربع الثالث حوالي (11.826.860.600) ريال سعودي.

وبالنسبة للكويت فقد كشفت الأرقام أن متوسط القروض على المواطنين الكويتيين، إذا تم افتراض أن نسبة 30 في المائة من المواطنين يعملون ولديهم قروض شخصية وسكنية من البنوك الكويتية، فسيبلغ على الأفراد البالغ عددهم 381.060 مواطنًا كويتيًّا، حوالي 494.332 ريالًا لكل مواطن، فيما سيبلغ متوسط القروض على المواطنين الكويتيين، إذا تم افتراض أن نسبة 50% من المواطنين يعملون ولديهم قروض شخصية وسكنية من البنوك الكويتية، فسيبلغ على الأفراد البالغ عددهم 635.101 مواطن كويتي، حوالي 296.599.34 ريال سعودي لكل مواطن.







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