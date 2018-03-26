بالأرقام.. النادي الأهلي يكشف أعداد الجماهير في ادعم ناديك

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعداد الجماهير المشتركة في حملة ادعم ناديك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وظهر من خلال التقرير الذي نشره حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، تفاعل الجماهير مع حملة ادعم ناديك بشكل تدريجي، حيث ارتفعت أعداد المشتركين يومًا بعد الآخر خلال شهر ديسمبر بداية من يوم 23.

وكان يوم 28 ديسمبر هو الأكثر دعمًا من قبل جماهير النادي الأهلي حيث وصل أعداد المشتركين لـ8.933، قبل أن تنخفض قليلًا خلال الأيام التالية.

وواصلت جماهير النادي الأهلي دعم فريقها بقوة في حملة ادعم ناديك خلال شهر يناير الماضي، وارتفعت أعدادها بشكل كبير، حيث بلغ العدد في الأول من يناير 7.400، ووصل إلى 15.082 مع نهاية الشهر.

وطالب النادي الأهلي جماهيره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بمواصلة دعم الراقي عبر حملة ادعم ناديك بريال واحد يوميًا أو بـ10 أو 20 أو 30 عن طريق إرسال كلمة “أهلي” على رقم 505050.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في حملة ادعم ناديك خلف أندية الهلال المتصدر، النصر صاحب المركز الثاني، والاتحاد الذي يقع في المرتبة الثالثة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، قد دشنت حملة ادعم ناديك في شهر ديسمبر الماضي، وتُعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها من أجل دعم الأندية السعودية وتشجيع الجماهير على الوقوف خلف أنديتها.







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