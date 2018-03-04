بالأرقام.. جونيور كابانانغا يتألق في مباراة النصر والرائد

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة النصر والرائد التي أُقيمت، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا شديدًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الكونغولي جونيور كابانانغا.

وشارك الكونغولي جونيور كابانانغا في 90 دقيقة خلال مباراة النصر والرائد بالجولة الـ23، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن له 5 تسديدات على المرمى، وبلغت دقة التسديد لديه 100%، وذلك وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وظهر اللاعب الكونغولي جونيور كابانانغا بشكل مميز في مباراة النصر والرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل هدف التعادل لصالح العالمي في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وواصل الكونغولي جونيور كابانانغا تألقه في مباراة النصر والرائد بالجولة الـ23 وسجل هدف العالمي الثالث في الدقيقة 58، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بصعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، حيث سجل محمد السهلاوي هدف الفوز في الوقت القاتل.

وكان الكونغولي جونيور كابانانغا قد نجح في الظهور بمستوى مميز فور انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، واستطاع هز شباك الهلال في ديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد مباراة الرائد في الجولة الـ23 من المسابقة المحلية لـ34 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلف أندية الهلال والأهلي.







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