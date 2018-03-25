بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يُبدع في 2018

المواطن - مروة نبيل

استعاد كريستيانو رونالدو مستواه المميز في 2018، بعدما ظهر بمستوى متراجع مع انطلاق الموسم الرياضي الجاري وحتى نهاية 2017، إلا أنه انتفض مع العام الجديد سواء مع المنتخب البرتغالي أو نادي ريال مدريد الإسباني.

واقترب كريستيانو رونالدو من تحقيق رقمه القياسي المميز الذي سبق وحققه عام 2011، خلال الفترة من 11 فبراير حتى الثاني من شهر أبريل، بالتسجيل في 11 مواجهة على التوالي، حيث إنه سجل في 9 مباريات حتى الآن عقب هدفيه في شباك المنتخب المصري.

ويحتاج كريستيانو رونالدو إلى هز شباك المنتخب الهولندي في المباراة الودية التي ستُقام، يوم غد الاثنين، ثم التسجيل في لقاء لاس بالماس ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني للوصول إلى رقمه القياسي السابق؛ والسعي لتحطيمه وتحقيق إنجاز جديد.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن كريستيانو رونالدو أحرز 23 هدفًا خلال 14 مباراة بمتوسط 1.64 هدف في اللقاء الواحد، وهو الرقم الذي لم يُحقق أي لاعب في أوروبا في منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وتُعد أرقام كريستيانو رونالدو في عام 2018 دافعًا قويًا أمام النجم البرتغالي لتحطيم أرقامه القياسية السابقة، خاصة أنه نجح في 2017 بإحراز 53 هدفًا خلال 59 مواجهة بمعدل 0.89 في اللقاء الواحد، وفي حالة استمراره بتسجيل الأهداف سيُحطم هذا الرقم.

وتفوق كريستيانو رونالدو على مهاجم بنفيكا البرتغالي حوناس أوليفيرا، الذي سجل 13 هدفًا في 12 مباراة بمعدل 1.08 هدفًا في المباراة، وسجل محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعدما أحرز 14 هدفًا في 13 مباراة بعدل 1.07 في اللقاء الواحد.

وحل نجم نادي مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو رابعًا بـ15 هدفًا في 15 مباراة أي يُحرز هدفًا كل مواجهة، ثم روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ بعدما سجل 11 هدفًا في 12 مباراة بمعدل 0.91 هدف في المباراة.

وسجل منافس كريستيانو رونالدو التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة 16 هدفًا في 18 مباراة بمعدل 0.88 هدف في المباراة الواحدة.







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