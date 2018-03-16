بالأرقام.. ماذا قدَّم دفاع القادسية هذا الموسم؟

المواطن – مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال مساء الجمعة، على إستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل مباراة الجولة الـ18 المؤجلة أمام الهلال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، سكنت مرماه خلال 19 لقاء، وخرج بشباك نظيفة في 4 مواجهات فقط.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بـ37 هدفًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال، 23 هدفًا خارج أرضه بمعدل 62.16%، وسكن مرماه 14 هدفًا خارج ملعبه بمعدل 37.84%.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عدداً أكبر من الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بنسبة 64.86%، في حين يستقبل خلال الشوط الأول أهداف بنسبة 35.14%.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة القادسية ضد الهلال اليوم الجمعة، وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، من 23 مباراة.

ويحتل الفريق القدساوي مرتبة متأخرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث إنه يقع في المركز الثاني عشر قبل مباراة القادسية ضد الهلال برصيد 22 نقطة، من 23 لقاء.







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