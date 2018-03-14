بالأرقام.. هذا اللاعب هداف الأهلي في مرحلة المجموعات بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

يملك النادي الأهلي 8 نقاط من أصل 4 مباريات في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعتبر اللاعب مهند عسيري مهاجم النادي الأهلي هو أكثر لاعبي الفريق إحرازًا للأهداف في أول 4 جولات من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان اللاعب مهند عسيري سجل هدف الفوز للنادي الأهلي في شباك نادي تراكتور الإيراني في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات.

وعاد اللاعب عسيري وتألق في مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي حيث سجل هدفًا للراقي في مباراة انتهت بفوز النادي السعودي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وفي لقاء الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات سجل للأهلي في شباك الغرافة القطري اللاعب عقيل بلغيث الصحبي.

أما في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات سجل اللاعب المصري مؤمن زكريا الهدف الأول له في البطولة الآسيوية مع الراقي في شباك نادي الغرافة.

سجل كل من مؤمن زكريا وتيسير الجاسم وعقيل الصحبي هدفًا واحدًا للأهلي في البطولة الآسيوية حتى الآن، بينما سجل مهند عسيري هدفين للراقي.

سيواجه الأهلي في الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات فريق تراكتور الإيراني.

يذكر أن النادي الأهلي يتواجد في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.







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