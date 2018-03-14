بالأرقام.. هذا ما خسره الهلال والأهلي في آخر جولتين بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

عانى ناديا الهلال والأهلي خلال الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الهلال قد تعادل مع نادي الريان بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات ليفقد الزعيم نقطتين غاية في الأهمية.

ثم عاد الهلال وخسر من فريق الريان بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة ليفقد 3 نقاط تصعب من موقفه حول قدرته على التأهل إلى دور ال16 في البطولة الآسيوية.

أما النادي الأهلي فتعادل مع فريق الغرافة في قطر بهدف لكل فريق؛ ليفقد الراقي نقطتين من أجل الاحتفاظ بصدارة المجموعة الأولى.

وفي لقاء الجولة الرابعة عاد الأهلي وسقط في فخ التعادل أمام الغرافة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة ليفقد الأهلي نقطتين ثمينتين، حيث لو كان الأهلي فاز على الغرافة في جولة الذهاب والإياب لوصل رصيد الراقي إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الآسيوية وبفارق كبير عن باقي فرق المجموعة.

أما نادي الهلال فلو كان قد نجح في الفوز على الريان في جولتي الذهاب والإياب لأصبح رصيده 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية ومنعشاً آماله بالتأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه نادي تراكتور الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بينما يواجه الهلال نادي العين الإماراتي.

خسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.







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