بالأرقام.. هذه الأندية الأقل تحقيقًا للفوز بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تعد أندية أحد والرائد والقادسية أقل 3 أندية في الدوري السعودي للمحترفين تحقيقًا للانتصارات، وذلك بعد مرور 24 جولة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وحقق نادي أحد 4 انتصارات في الدوري السعودي منذ بداية الموسم، وحقق فريق الرائد عدد الانتصارات نفسه.

بينما فاز القادسية في 5 مباريات فقط بعد مرور 24 جولة من دوري المحترفين.

ويذكر أن الأندية الثلاثة تتواجد في آخر 3 مراكز في بطولة دوري المحترفين، حيث أصبحت الفرق الثلاثة قريبة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.

حقق القادسية انتصاراته الخمسة في الدوري السعودي، حيث هزم فريق الرائد في انتصاره الأول بنتيجة هدفين لهدف يوم 11 أغسطس الماضي في إطار لقاءات الجولة الأولى.

سجل لنادي القادسية اللاعبان إلتون وستانلي أوهاويتشي، بينما سجل لنادي الرائد اللاعب واندر لويز.

أما الانتصار الثاني للقادسية كان ضد فريق الاتفاق بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت يوم 14 سبتمبر الماضي، حيث كانت المباراة في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري المحترفين.

سجل للقادسية كل من بيسمارك فيريرا واللاعب عبدالرحمن العبيد، بينما سجل لنادي الاتفاق اللاعب رودريجو ساليناس.

أما الانتصار الثالث للقادسية فكان ضد نادي التعاون يوم 1 نوفمبر الماضي، حيث كانت المباراة في إطار لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف فوز القادسية على التعاون اللاعب إلتون.

وجاء الانتصار الرابع في الموسم الحالي للقادسية في الدوري السعودي على حساب النصر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أقيمت في الجولة الـ13.

أما الانتصار الخامس فحققه القادسية على حساب نادي الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من عمر المسابقة.

وفاز نادي الرائد في 4 مباريات، حيث هزم فريق الباطن بخماسية مقابل هدف يوم 26 أكتوبر الماضي.

وهزم نادي الفيحاء بثنائية دون رد يوم 29 نوفمبر الماضي، وعاد الرائد وتفوق على نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف يوم 9 فبراير الماضي.

ثم حقق الرائد فوزه الأخير على حساب نادي أحد بثلاثية مقابل هدف يوم 9 مارس الجاري.

وحقق نادي أحد انتصاراته الأربعة على الشباب بالفوز عليه بهدفين لهدف، ثم الفوز على الاتفاق بهدف دون رد، ثم الفوز على القادسية بنتيجة هدفين لهدف.

وحقق أحد فوزه الأخير على نادي التعاون بنتيجة هدف دون رد.







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