بالأركان والزيارات.. عمل الرياض يختتم مشاركته في الجنادرية 32

المواطن- الرياض

اختتمت الدور والمراكز الإيوائية الرجالية والنسائية ومكاتب الضمان النسوي ومكتب الإشراف الاجتماعي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، مجموعة الفعاليات التي نظمتها بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” بحضور المشمولين برعاية الوزارة من الجنسين والعاملين معهم ومشاركة بعض الجهات الخارجية.

وكانت الفعاليات الداخلية التي استمرت طيلة الثلاثة أسابيع الماضية قد اشتملت على العديد من الأركان والمعارض المصغرة التي تجسد الموروث الشعبي الأصيل للمملكة بعرض أزياء ومأكولات وأبرز العادات والتقاليد والألعاب القديمة والفولكلورات الشعبية لكل منطقة من مناطقها الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية والوسطى.

وتضمنت الفعاليات الخارجية تنظيم الزيارات المتفرقة للمقيمين والمقيمات إلى المهرجان للاطلاع على الثقافات المختلفة والأنشطة الثقافية المقامة.

كما شاركت إدارة شؤون المرأة في المهرجان بركن تعريفي يوضح طريقة إصدار بطاقة مسبقة الدفع لأجور العامل أو العاملة المنزلية ضمن برنامج حماية الأجور، وحظي الركن بحضور جيد طيلة فترة المهرجان.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص على المشاركة في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية للتعريف بخدماته المقدمة ودمج جميع فئاته المشمولة بالرعاية في المجتمع.







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