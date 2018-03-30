بالأسماء .. أمير جازان يصدر عددًا من القرارات والتكليفات بإمارة المنطقة

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان الخميس، قراراً إدارياً بتكليفات وتنقلات في ديوان وعدد من المحافظات والمراكز.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم أنه تم تكليف كل من :

-حسن بن عبدالله علي بهلول للعمل بمحافظة أحد المسارحة.

-عمر بن علي بن جدة قميري للعمل بديوان الإمارة.

– سطام بن علي حسن حكمي للعمل بمركز الحكامية.

-عبدالعزيز بن علي حسن فياض للعمل في ديوان الإمارة.

-عبدالملك بن علي دراج للعمل بمحافظة ضمد

-خالد بن حسين فهد الحمندي للعمل بمحافظة أبو عريش.

– وليد بن محمد حوباني للعمل بمحافظة أبو عريش.

وأكد القاسم أن التكليفات تأتي في إطار حرص أمير المنطقة ونائبه وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل لخدمة الوطن والمواطن.

وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

كما أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف كل من عبدالله بن صالح علي المديميغ للعمل وكيل إمارة منطقة جازان ومحمد بن سعيد الحجري مستشارا لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وأعرب المكلفان من جانبهما عن اعتزازهما بثقة أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء.







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