بالأسماء.. الصحة تدعو 437 مرشحاً على وظائفها للمراجعة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 437 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها بتاريخ 22 / 6 / 1439هـ على البوابة الإلكترونية للوزارة، مراجعة أيِّ من فروع وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء 11 / 7 / 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 19 / 7 / 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات الترشح.

وطلبت وزارة الصحة من المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم: الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، شهادة الامتياز وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وصورة شخصية حديثة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا للنقاط والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وبينت وزارة الصحة أن وظائف (مدير مركز رعاية صحية أولية) تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية في ديوان الوزارة، موضحة أن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في عدد 110 وظائف أطباء مقيمين (رجالاً ونساء)، وعدد 19 أخصائي علاج تنفسي (رجال).

وأوضحت وزارة الصحة أن السبب في عدم الترشح لها يرجع إلى أن هذه الوظائف لم يتقدم لها مرشحون، علمًا بأن هذه الوظائف سوف تُطرح في الإعلان المقبل – بإذن الله.

أسماء المرشحين (هنا).

أسماء المرشحات (هنا).







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