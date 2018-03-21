بالأسماء.. الصحة تدعو 478 متقدماً ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة 478 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم النهائية على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في تاريخ ١٤٣٩/٦/٢٢هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وناشدت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية مع اصطحاب الوثائق اللازمة، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.

وأشارت إلى أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (التقدير في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، والرغبات المكانية)، مشددة على أن مَن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية فإن ذلك سيعد عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وأوضحت الصحة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وفيما يلي أسماء المتقدمين والمتقدمات المدعوين للمطابقة النهائية:

للاطلاع على أسماء المدعوين

للاطلاع على أسماء المدعوات







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :