بالأسماء.. تشكيل اللجنتين الفنية والتحكيم لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المواطن - علي القرني

أصدر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي قرارين بتشكيل اللجنة الفنية ولجنة التحكيم للجائزة عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” والأكبر على الإطلاق من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

ويترأس اللجنة الفنية د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، وتضم في عضويتها د. منى البحر (دولة الإمارات العربية المتحدة)، د. سعد أحمد سلبي (جمهورية مصر العربية)، فوزية فريدون (دولة الإمارات العربية المتحدة)، عبد الصمد حسين سليمان (دولة الإمارات العربية المتحدة)، و د. جمال عباس منسقًا للجنة.

فيما يترأس لجنة التحكيم مصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة (الجزائر)، وتضم في عضويتها، أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس أمناء الجائزة (المملكة العربية السعودية)، طارق يوسف الجناحي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، مريم عبد الله بن لاحج (دولة الإمارات العربية المتحدة)، ود. ناجي إسماعيل حامد منسقًا للجنة.

وعقدت اللجنتان الاجتماع الأول لكل منهما حيث تم الاطلاع على قرار تشكيل اللجنة وعلى الواجبات المكلفة بها كل لجنة، فيما حرصت موزة المري أمين عام الجائزة وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة على حضور الاجتماع الأول لكل لجنة، حيث نقلت أمين عام الجائزة للأعضاء تحيات سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة وتمنياته لرئيس وأعضاء اللجنة بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجائزة وأداء المهام الموكلة لهم، كما تم شرح أهمية المرحلة المقبلة من عمر الجائزة والتطورات الكبيرة والمتسارعة في الحياة عمومًا وفي القطاع الرياضي خصوصًا، وضرورة وضع الخطط والبرامج التي تحقق التطور المنشود للقطاع الرياضي وترسيخ ثقافة الإبداع في العمل الرياضي.

كما تم التطرق إلى خصوصية الدورة العاشرة من الجائزة وترجمة محور التنافس فيها والخاص بتمكين الشباب في القطاع الرياضي كونهم الأجيال التي ستساهم في تعزيز مكتسبات الدولة في المستقبل ومواجهة التحديات في مختلف المجالات.

وقدم د. الشعالي والعرفاوي الشكر إلى سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة على ثقته بأعضاء اللجنتين وتوجيهاته لتحقيق أهداف الجائزة ووصولها إلى جميع المبدعين الرياضيين في الدولة والوطن العربي والعالم.







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