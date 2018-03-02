بالأسماء.. تعيينات وتكليفات جديدة بجامعة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عدة قرارات تضمنت تعيين وتكليف الدكتور علي بن إسماعيل علي سويد عميداً لكلية الطب.

وتكليف الدكتور محمد بن جبران بن سليمان المالكي عميداً لكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، وتجديد تعيين الدكتور محمد بن يحيى محمد عريشي عميداً لكلية التمريض.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور علي بن حسن جبران الفيفي وكيلاً لعمادة البحث العلمي، وتعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز بن عيسى عقيلي وكيلة لعمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة سحر بنت عوض طاهر سلام وكيلة لعمادة القبول والتسجيل لشطر الطالبات، وتعيين الدكتور حمادة محمد مسعود إبراهيم للقيام بمهام رئيس قسم تقنيات التعليم بكلية التربية.

كما تم تجديد تكليف المحاضرة أمل بنت عبدالله محمد مباركي للقيام بمهام وكيلة كلية الصيدلة لشطر الطالبات، وتكليف المحاضرة أروى بنت محسن الزهراني مساعدة لرئيس قسم المحاسبة بكلية المجتمع شطر الطالبات.







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