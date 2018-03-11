بالإنفوجرافيك.. الصحة توجه 3 نصائح للوقاية من الغبار

المواطن - الرياض

وجّهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من موجة الغبار التي تتعرض لها العديد من المناطق.

وقالت الصحة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وأضافت أن طرق الوقاية تتمثل في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

يذكر أن هيئة الأرصاد نبهت اليوم إلى تعرض الرياض لموجة من الغبار والرياح المثيرة للأتربة، تسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، حتى منتصف الليل.







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