بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. مغردون يتداولون فيديو نادراً للقاء المؤسس بالرئيس الأمريكي روزفلت

المواطن - الرياض

بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نادر، للقاء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، على متن طراد حربي في قناة السويس عام 1945م.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية والمديرين التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية.

وكان الرئيس روزفلت قد قدم على متن طراد “كوينسي” الحربي إلى منطقة البحيرات المرة على قناة السويس المصرية، للقاء الملك عبدالعزيز، الذي جاء إلى مكان اللقاء على متن مدمرة حربية أمريكية، وكانت تلك أول مرة يغادر فيها الملك المؤسس المملكة العربية السعودية.

وربط ناشطون بين لقاء الملك عبدالعزيز بروزفلت الذي أرسى أُسس العلاقة العميقة والممتدة بين المملكة والولايات المتحدة، وزيارة ولي العهد اليوم إلى أمريكا التي من المقرر أن تشهد عدة لقاءات وتوقيع اتفاقيات مهمة، تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل، منذ قليل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير.







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