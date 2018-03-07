بالتفاصيل.. وظائف للنساء في البنك العربي الوطني

المواطن - الرياض

أعلن البنك العربي الوطني، عبر بوابة التوظيف في موقعه الإلكتروني، عن توفر 20 وظيفة شاغرة (للنساء) عبر برنامج تدريب الخريجين لعام 2018 (ANB Graduate Training Program – 2018 Class) لحديثات التخرج من الجامعات السعودية.

وقالت إدارة البنك: إن جميع الوظائف متاحة للحاصلات على البكالوريوس والماجستير للعمل بفروع البنك بمنطقة الرياض.

وأضافت أن من ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن يكون عمرها من 22 إلى 30 عاماً مع ضرورة إحضار شهادة البكالوريوس أو شهادة الدراسات العليا الماجستير في التخصصات التالية (المحاسبة – المالية – الاقتصاد – العلوم الاكتوارية – التسويق – الإدارة – نظم المعلومات الإدارية – تقنية المعلومات – الهندسة – الرياضيات).

بالإضافة للمهارات التحليلية القوية ومهارات التعامل مع الآخرين وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا) في موعد أقصاه 14 / 3 / 2018.







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