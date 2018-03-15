بالخطوات.. كيفية تعطيل حساب فيسبوك

المواطن - متابعة

أشارت بوابة التقنيات “WIRED.COM” إلى أن المستخدم، الذي يرغب في تسجيل الخروج من شبكة فيسبوك، يجد خيار “تعطيل الحساب” (DEACTIVATE YOUR ACCOUNT) في قائمة الإعدادات تحت بند “إدارة الحساب” (MANAGE ACCOUNT).

وفي هذه الحالة لا يُلغى الحساب على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، ولكنه يتوقف أو يتعطل فقط، وتظل جميع البيانات بما في ذلك المنشورات والدردشة مخزنة على أجهزة السيرفر التابعة لشبكة فيسبوك.

وإذا سجل المستخدم الدخول بعد عملية الحساب، يمكنه مواصلة استعمال حسابه بشكل عادي، ويمكن اللجوء إلى هذا الخيار عند الرغبة في تحديد مهلة ذاتية ينقطع فيها المستخدم عن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ويمكن للمستخدم حذف حساب فيسبوك نهائياً بالنقر على أيقونة علامة الاستفهام وإدخال كلمة “حذف حسابي” (DELETE MY ACCOUNT) في خانة البحث، وعند متابعة الخطوات، فإن المستخدم سيطلب بذلك حذف حسابه نهائياً، ولا يُمكنه استعادته مرة أخرى.

وأوضحت شبكة فيسبوك أن الأمر قد يستغرق 90 يوماً قبل إزالة جميع البيانات، رغم الاحتفاظ ببعض البيانات مثل حوارات الدردشة.







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