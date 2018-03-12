بالخطوات.. كيف تُفعل أو تعطل نظام التعرف على الوجه بفيسبوك

المواطن - متابعة

بدأت شركة فيسبوك مؤخراً الاعتماد على تقنية التعرف على الوجه FACE RECOGNITION، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، إلا أن الشركة بدأت في توسيع انتشارها مؤخراً، حيث ظهرت لدى الكثير من المستخدمين تنبيهات تخبرهم بأن تقنية التعرف على الوجه أصبحت متاحة الآن، حيث تعد هذه الميزة مفيدة للغاية عندما يقوم شخص ما برفع إحدى الصور على ملفه الشخصي ويكون بها أشخاص آخرون، حيث يقوم فيسبوك بشكل تلقائي بالإشارة إلى أولئك الأشخاص، حتى وإن لم يقم المستخدم بالإشارة إليهم.

ولعل هذه الميزة مفيدة، كونها تعتبر أداة مفيدة لمنع الآخرين من سرقة صور المستخدم وإعادة استخدامها بدون علمه، حيث سيجد أنه قد تمت الإشارة إليه في صورة معينة، حتى وإن لم يكن صديق هذا الشخص، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن هذا الشخص في حالة إساءة استخدام صور المستخدم.

طريقة تفعيل الميزة على الويب

– يتوجه المستخدم للإعدادات SETTINGS

– من الجانب الأيسر يختار المستخدم خيار FACE RECOGNITION

– يقوم المستخدم بتفعيل الخيار من الجانب الأيمن.

التعرف على الوجه

طريقة تفعيل الميزة على الموبايل:

– يتوجه المستخدم للإعدادات SETTINGS

– يختار المستخدم إعدادات الحساب ACCOUNT SETTINGS.

– يختار بعد ذلك FACE RECOGNITION SETTINGS

– يقوم بتفعيلها المستخدم لكي تمكن من معرفة أي صورة يتم نشرها له.







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