بالصورة.. توطين منافذ تأجير السيارات بدءاً من أول رجب

المواطن- الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، أنه سيتم قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، بدءاً من الأول من رجب 1439 هـ.

وفي وقت سابق، نفذ عمل القصيم حملة تفتيشية توعوية مشتركة، استباقًا لتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات.

وفي سياق متصل، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، سعود النفيعي، بخطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل “توطين العمل في منافذ تأجير السيارات” وقصر العمل فيها على السعوديين، الذي سيُطبّق في الأول من شهر رجب المقبل.

وأكد أن توطين العمل في القطاع، يصنع آفاقًا أرحب من الفرص أمام الباحثين عن عمل من السعوديين، وهو ما يسهم بانخفاض البطالة، مضيفًا أن الخطوة تحفّز توظيف العنصر النسائي وذلك مع قرب بدء السماح للمرأة بقيادة السيارات.

وأشار النفيعي، إلى أنه بحسب إحصائية حديثة، فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ 22387 مواطنًا يعملون في خمسة آلاف منشأة لتأجير السيارات، مرجحًا نجاح المشروع “بتضافر جهود الجهات المعنية في القطاع العام من المشرّع والمنظّم، والقطاع الخاص المقدِّم للخدمة وتهيئة الخدمة لطالبي الخدمة لجذبهم، وهذا من أهداف اللجنة التي تكرس جهودها لتحقيقه”.







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